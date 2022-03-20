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57 минут назад

СМИ: правительство Туркмении отправлено в отставку

ТК «Звезда»ТК «Звезда»

Пресса сообщила, что новоизбранный глава Туркмении Сердар Бердымухамедов после вступления в должность будто бы принял решение об отставке правительства страны.

СМИ: правительство Туркмении отправлено в отставку
Фото: ReutersReuters

Согласно информации СМИ, в скором времени кабинет министров якобы будет распущен в полном составе в соответствии с постановлением президента. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на прессу.

До момента формирования нового правительства его бывшие члены временно будут продолжать исполнять свои обязанности.

Ранее российский лидер Владимир Путин поздравил Сердара Бердымухамедова с победой на выборах, состоявшихся 12 марта. В беседе также принял участие отец нового президента Туркмении и его предшественник на посту - Гурбангулы Бердымухамедов.

В мире,Гурбангулы Бердымухамедов,Владимир Путин,
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