СМИ: правительство Туркмении отправлено в отставку

Пресса сообщила, что новоизбранный глава Туркмении Сердар Бердымухамедов после вступления в должность будто бы принял решение об отставке правительства страны.

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Согласно информации СМИ, в скором времени кабинет министров якобы будет распущен в полном составе в соответствии с постановлением президента. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на прессу.

До момента формирования нового правительства его бывшие члены временно будут продолжать исполнять свои обязанности.