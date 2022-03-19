Новый президент Туркмении отправил правительство в отставку

Новый президент Туркмении Сердар Бердымухамедов, вступивший в субботу в должность, подписал постановление об отставке правительства. Об этом сообщило издание Orient.
По его информации, кабмин в соответствии с конституцией отправлен в отставку в полном составе. При этом министры продолжат исполнять обязанности до формирования нового правительства.
Сердар Бердымухамедов был избран президентом 12 марта, набрав 72,97% голосов. Внеочередные выборы были назначены после того, как экс-президент - его отец Гурбангулы Бердымухамедов заявил о желании дать дорогу в политику молодым и сложить полномочия главы государства. При этом он остался председателем верхней палаты парламента.