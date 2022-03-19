Новый президент Туркмении отправил правительство в отставку

Новый президент Туркмении Сердар Бердымухамедов, вступивший в субботу в должность, подписал постановление об отставке правительства. Об этом сообщило издание Orient.

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По его информации, кабмин в соответствии с конституцией отправлен в отставку в полном составе. При этом министры продолжат исполнять обязанности до формирования нового правительства.