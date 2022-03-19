В Турции предложили дать еще один шанс Минским соглашениям

В Турции не видят причин, по которым Минским соглашениям нельзя было бы дать еще один шанс. Об этом сообщил официальный представитель президента страны Ибрагим Калын, пишет РИА Новости.

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В то же время он подчеркнул, что данный пакет документов «изрядно изношен и ослаблен». Помимо этого Калын напомнил, что у президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана хорошие отношения с российским и украинским коллегами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

Ранее Калын заявил, что Турция считает важным поддерживать связь с обеими странами, чтобы организовать прямую встречу их лидеров, и прикладывает к этому все свои усилия.