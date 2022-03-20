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28 минут назад

Трамп обвинил Байдена в трусости перед Россией

Ura.RuUra.Ruиещё 6

Президент США Джо Байден опасается ядерного оружия России, поэтому избегает нападения на нее в ситуации вокруг Украины. Такое мнение выразил экс-глава Америки Дональд Трамп.

"Мы боимся": Трамп обвинил Байдена в страхе перед Россией
Фото: ReutersReuters

«Что мы видим сейчас — Байден сказал, что не следует нападать на ядерную державу. <…> Мы [США] боимся», — заявил Трамп, выступая перед сторонниками в штате Флорида. Информацию передает ТАСС.

В ходе речи Трамп раскритиковал внутреннюю и внешнюю политику нынешней американской администрации, допустившей, по его словам, «ужасную капитуляцию» США в Афганистане и украинский кризис. Экс-президент США заверил, что на месте демократа Байдена он бы не допустил этих событий.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США не будут принимать участие в боевых действиях на Украине и вводить там бесполетную зону, как того просил президент Украины Владимир Зеленский, потому что никто не хочет конфликта с обладающей ядерным оружием Россией. США нацелены на помощи Украине, которая имеет значение, отметил глава Пентагона.

Россия проводит на Украине спецоперацию. По словам президента РФ Владимира Путина, целями стали денацификация и демилитаризация. В НАТО заявляли, что не будут вмешиваться в ситуацию на Украине и помогать ей из-за риска начала Третьей мировой войны. При этом США и НАТО отправляют Украине оружие.

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