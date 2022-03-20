"Мы боимся": Трамп обвинил Байдена в страхе перед Россией

Президент США Джо Байден опасается ядерного оружия России, поэтому избегает нападения на нее в ситуации вокруг Украины. Такое мнение выразил экс-глава Америки Дональд Трамп.

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«Что мы видим сейчас — Байден сказал, что не следует нападать на ядерную державу. <…> Мы [США] боимся», — заявил Трамп, выступая перед сторонниками в штате Флорида. Информацию передает ТАСС.

В ходе речи Трамп раскритиковал внутреннюю и внешнюю политику нынешней американской администрации, допустившей, по его словам, «ужасную капитуляцию» США в Афганистане и украинский кризис. Экс-президент США заверил, что на месте демократа Байдена он бы не допустил этих событий.