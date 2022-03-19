В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 103.95EUR 114.40
Войти в почту
30 минут назад

Болтон: Байден и НАТО допустили стратегическую ошибку перед операцией РФ на Украине

ТАССТАСС

Бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон считает, что нынешний глава американской администрации Джо Байден и НАТО совершили стратегическую ошибку, постоянно заявляя перед обострением конфликта на Украине о том, что Запад ни в коем случае не будет вмешиваться в ситуацию. Такое мнение он высказал в опубликованном в субботу интервью редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Болтон заявил о большой стратегической ошибке Байдена
Фото: ReutersReuters

"США и НАТО на протяжении месяцев, а президент Джо Байден с самого начала снова и снова подчеркивали, что на Украине ни в коем случае не будет какого бы то ни было вмешательства западных войск", - сказал Болтон.

По его мнению, это было "большой ошибкой".

"Если бы президент Джо Байден в последние месяцы вообще бы ничего не отвечал на вопрос о возможном участии западных сил, было бы лучше для безопасности Украины и мира на планете. Сейчас в Европе развернулась крупнейшая после 1945 года битва", - полагает экс-помощник Дональда Трампа.

Он считает, что руководству России лучше не позволять заглядывать в карты противника.

Американская журналистка раскритиковала Байдена из-за Украины

Болтон заявил о необходимости выработки нового подхода к РФ - "стратегии Рональда Рейгана", которая бы заключалась в сочетании жесткой позиции и поддержки оппозиции.

"Здесь недостаточно делать ставку только на технологии 1960-х с такими радиостанциями, как "Радио Свобода" [признана в РФ СМИ-иноагентом]. Мы должны сделать все, чтобы предоставить особенно молодежи в России доступ нового типа к информации", - заявил он.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.

В мире,Джон Болтон,Рональд Рейган,Джозеф Байден,Дональд Трамп,Владимир Путин,НАТО,ЕС,
26
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители