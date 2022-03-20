Китай ответил на слухи об оказании России военной помощи

Посол Китая в США Цинь Ган заявил, что Пекин не помогает России в военном плане. Об этом со ссылкой на интервью дипломата американскому каналу CBS сообщило РИА «Новости».

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Ган добавил, что китайские власти выступают за мир и призывают к прекращению огня на Украине, где РФ проводит военную спецоперацию. Ранее Пекин уже опровергал слухи о том, что Москва запрашивала у него военную поддержку.

«Информация о предоставлении России военной помощи не соответствует действительности», — заявил Ган.

Он также напомнил, что лидер КНР Си Цзиньпин на следующий день после начала военной операции на Украине призывал президента России Владимира Путина подумать о продолжении мирных переговоров. Дипломат также добавил, что Пекин сохраняет нормальные торговые отношения с Москвой, в том числе в сфере энергоресурсов.

19 марта президент США Джо Байден пообщался с Си Цзиньпином. По итогам этих переговоров Белый дом заявил, что американский лидер предупредил китайского коллегу о последствиях поддержки действий России на Украине.