Китай ответил на слухи об оказании России военной помощи

Посол Китая в США Цинь Ган заявил, что Пекин не помогает России в военном плане. Об этом со ссылкой на интервью дипломата американскому каналу CBS сообщило РИА «Новости».
Ган добавил, что китайские власти выступают за мир и призывают к прекращению огня на Украине, где РФ проводит военную спецоперацию. Ранее Пекин уже опровергал слухи о том, что Москва запрашивала у него военную поддержку.
«Информация о предоставлении России военной помощи не соответствует действительности», — заявил Ган.
Он также напомнил, что лидер КНР Си Цзиньпин на следующий день после начала военной операции на Украине призывал президента России Владимира Путина подумать о продолжении мирных переговоров. Дипломат также добавил, что Пекин сохраняет нормальные торговые отношения с Москвой, в том числе в сфере энергоресурсов.
19 марта президент США Джо Байден пообщался с Си Цзиньпином. По итогам этих переговоров Белый дом заявил, что американский лидер предупредил китайского коллегу о последствиях поддержки действий России на Украине.
13 марта газета Financial Times сообщила, что Москва якобы попросила у Пекина военное оборудование и иную поддержку для военной спецоперации на Украине. Эти слухи опроверг официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь. Дипломат указал, что США в последнее время умышленно распространяют дезинформацию в отношении Китая. При этом он потребовал от Вашингтона раскрыть подробности работы биологических лабораторий на Украине. Эти объекты, по его словам, нужно открыть для независимого исследования международных экспертов.