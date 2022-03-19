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30 минут назад

Украина прервала железнодорожное сообщение с Белоруссией

Газета.RuГазета.Ru

Глава правления АО «Укрзализныци» («Украинская железная дорога») Александр Камышин сообщил, что в настоящее время между Белоруссией и Украиной больше нет железнодорожного сообщения, передает РИА «Новости».

Украина прервала железнодорожное сообщение с Белоруссией
Фото: DepositphotosDepositphotos

По словам Камышина, он обратился к белорусским железнодорожникам с призывом «не вести железнодорожные эшелоны с российской техникой в сторону Украины».

В Минтрансе Белоруссии сообщили, что грузовое железнодорожное сообщение с Украиной было прекращено с 24 февраля на фоне спецоперации РФ на Украине. Пассажирское железнодорожное сообщение между странами было прекращено из-за пандемии коронавируса.

15 марта сообщалось, что «Украинские железные дороги» приступили к национализации российских вагонов на Украине

24 февраля президент России Владимир Путин принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Военное положение на Украине введено до 26 марта.

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