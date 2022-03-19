В Британии арестовали еще один самолет гражданина РФ

Власти Великобритании арестовали очередной частный самолет, который может принадлежать российскому гражданину, в рамках новых санкций против РФ. Об этом в субботу сообщил глава Минтранса Соединенного Королевства Грант Шэппс.

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"Сегодня я принял срочное решение идентифицировать и посадить очередной самолет, который проходит проверку о возможных российских связях", - написал министр в Twitter.

На прошлой неделе Шэппс проинформировал о том, что правительство Великобритании временно конфисковало два частных самолета, которые могут принадлежать российским гражданам. Ранее он заявил, что вхождение любого российского самолета в пространство Великобритании теперь будет классифицироваться как уголовное преступление, правительство королевства получило возможность задерживать любой российский самолет, который окажется в воздушном пространстве страны.

26 февраля Шэппс проинформировал, что Минтранс Великобритании расширил санкции против России, запретив российским частным самолетам совершать рейсы в Соединенное Королевство после того, как РФ начала военную операцию на Украине.