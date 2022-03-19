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57 минут назад

Британские власти арестовали еще один самолет, который может принадлежать гражданину РФ

ТАССТАСС

Власти Великобритании арестовали очередной частный самолет, который может принадлежать российскому гражданину, в рамках новых санкций против РФ. Об этом в субботу сообщил глава Минтранса Соединенного Королевства Грант Шэппс.

В Британии арестовали еще один самолет гражданина РФ
Фото: ReutersReuters

"Сегодня я принял срочное решение идентифицировать и посадить очередной самолет, который проходит проверку о возможных российских связях", - написал министр в Twitter.

На прошлой неделе Шэппс проинформировал о том, что правительство Великобритании временно конфисковало два частных самолета, которые могут принадлежать российским гражданам. Ранее он заявил, что вхождение любого российского самолета в пространство Великобритании теперь будет классифицироваться как уголовное преступление, правительство королевства получило возможность задерживать любой российский самолет, который окажется в воздушном пространстве страны.

Российский самолет задержали в Дубае

26 февраля Шэппс проинформировал, что Минтранс Великобритании расширил санкции против России, запретив российским частным самолетам совершать рейсы в Соединенное Королевство после того, как РФ начала военную операцию на Украине.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.

В мире,Владимир Путин,Минтранс РФ,ЕС,
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