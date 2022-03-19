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20 минут назад

В КНР увидели риск повторения украинского кризиса в Азии

Елена Прошина

Заместитель министра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн призвал не допустить в Азии кризис, подобный украинскому.

В КНР увидели риск повторения украинского кризиса в Азии
Фото: ReutersReuters

Дипломат отметил, что для этого государства Азиатско-Тихоокеанского региона должны сотрудничать на взаимовыгодной основе, сообщает ТАСС.

«Кризис на Украине стал для АТР примером, наталкивающим на размышления. Что нужно сделать, чтобы повторно не наступить на старые грабли?» - сказал Лэ Юйчэн.

По его словам, странам АТР предстоит решить, будут ли они создавать «большую семью», члены которой будут проводить самостоятельную политику, или «станут руководствоваться идеями холодной войны, формируя противоборствующие блоки.

Дипломат подчеркнул, что КНР выступает за сотрудничество заинтересованных сторон и не приемлет разжигания розни.

«Нужно уважать друг друга и избегать грубого вмешательства во внутреннюю политику соседей», - сказал замминистра.

Он добавил, что никто не должен брать на себя роль «спасителя» или «мудрого наставника», чтобы оказать влияние на другие страны.

Ранее премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что «было бы ошибкой нормализовать отношения» с президентом РФ Владимиром Путиным после украинского кризиса.

В мире,Борис Джонсон,Владимир Путин,
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