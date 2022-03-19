В КНР увидели риск повторения украинского кризиса в Азии

Заместитель министра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн призвал не допустить в Азии кризис, подобный украинскому.

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Дипломат отметил, что для этого государства Азиатско-Тихоокеанского региона должны сотрудничать на взаимовыгодной основе, сообщает ТАСС.

«Кризис на Украине стал для АТР примером, наталкивающим на размышления. Что нужно сделать, чтобы повторно не наступить на старые грабли?» - сказал Лэ Юйчэн.

По его словам, странам АТР предстоит решить, будут ли они создавать «большую семью», члены которой будут проводить самостоятельную политику, или «станут руководствоваться идеями холодной войны, формируя противоборствующие блоки.

Дипломат подчеркнул, что КНР выступает за сотрудничество заинтересованных сторон и не приемлет разжигания розни.

«Нужно уважать друг друга и избегать грубого вмешательства во внутреннюю политику соседей», - сказал замминистра.

Он добавил, что никто не должен брать на себя роль «спасителя» или «мудрого наставника», чтобы оказать влияние на другие страны.