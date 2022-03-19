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29 минут назад

В США усомнились в эффективности санкций против России

Майк Габриелян

Антироссийские санкции США и ЕС не дадут достаточного эффекта, поскольку они не достаточно сильны и могут навредить самому Западу. Так считает писатель и эксперт по истории и экономике Николас Ламберт. Свое мнение он изложил в колонке американской газеты The Wall Street Journal.

В США усомнились в эффективности санкций против России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ламберт сравнил нынешнюю ситуацию с экономической изоляцией Германии накануне Первой мировой войны. Тогда Британия хотела быстро уничтожить немецкую экономику, провоцируя волнения в обществе. По мнению британцев, это привело бы к политическому давлению на немецкое правительство и заключению мира.

В те времена Лондон, по сути, начал полномасштабную экономическую войну против Германии. Но на практике она не смогла достичь целей. Ламберт считает, что и «то, что Запад сейчас делает с Россией, тянет на тройку».

Эксперт уверен, что антироссийские санкции нанесут значительный урон не только России, но и государствам Запада. Сейчас Запад приближается к той черте, когда «патриотизм и чувство товарищества начинают ослабевать, а согласие — общественное и корпоративное — приходится покупать».

Ранее правительство России выделило более 39 миллиардов рублей на поддержку рынка труда и предупреждение безработицы в регионах на фоне западных санкций.

В мире,Правительство РФ,ЕС,
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