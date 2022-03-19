Советник Зеленского назвал виновного в провоцировании России

"Порошенко, когда вносил это, это была его личная предвыборная пиар-технология. Он тогда уже знал, что НАТО нас никогда не примет. И не последняя доля вины за происходящее сейчас на Украине лежит на тех, кто принимал и продвигал эту норму в конституцию", - приводит слова Арестовича в субботу издание "Украинские новости".