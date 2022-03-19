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23 минуты назад

В офисе Зеленского обвинили Порошенко в провоцировании РФ пунктом о НАТО в конституции

ТАССТАСС

Советник руководителя офиса президента Украины Алексей Арестович обвинил экс-президента страны Петра Порошенко в создании одной из предпосылок для проведения специальной военной операции РФ - закрепления в конституции Украины положения о курсе в НАТО.

Советник Зеленского назвал виновного в провоцировании России
Фото: alexey.arestovich/Facebookalexey.arestovich/Facebook

"Порошенко, когда вносил это, это была его личная предвыборная пиар-технология. Он тогда уже знал, что НАТО нас никогда не примет. И не последняя доля вины за происходящее сейчас на Украине лежит на тех, кто принимал и продвигал эту норму в конституцию", - приводит слова Арестовича в субботу издание "Украинские новости".

15 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости признать факт, что, несмотря на слова об открытых дверях, альянс не намерен принимать Украину.

Стремление Украины в НАТО

Североатлантический альянс на саммите в Бухаресте в апреле 2008 года принял политическое заявление о том, что "Украина и Грузия со временем станут членами НАТО", однако отказался предоставлять обеим странам План действий по подготовке к членству, что является первым шагом в юридической процедуре вступления страны в организацию. В феврале 2019 года Верховная рада одобрила поправки в конституцию, закрепляющие стремление страны в НАТО с формулировкой о "необратимости евро-атлантического курса".

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Обеспечение к 2020 году полной совместимости Вооруженных сил Украины с армиями стран НАТО закреплено в принятой в 2015 году новой военной доктрине страны. В июне 2020 года Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями.

В мире,Алексей Арестович,Владимир Зеленский,Петр Порошенко,Верховная Рада,НАТО,ЕС,
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