Европейская страна отменила безвизовый режим с Россией

Министерство иностранных дел Северной Македонии отменило безвизовый режим с Россией. Об этом пишет РБК со ссылкой на официальный сайт ведомства.
Ранее для въезда в эту страну требовались загранпаспорт, приглашение или подтверждение оплаченного тура. Теперь придется получать визу, отмечает РБК.
Журналисты портала напомнили, что во все предшествующие годы страна продлевала безвизовый режим автоматически, 16 марта. Механизм был закреплен в 1989 году, в Соглашении о взаимных поездках граждан.
После начала специальной военной операции России на Украине македонцы закрыли свое воздушное пространство для российских лайнеров. Официальные лица Северной Македонии неоднократно выступали с осуждением действий Москвы и призывали к прекращению огня.