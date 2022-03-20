Швейцария готова принять у себя переговоры между РФ и Украиной

Президент Швейцарии, Федеральный советник по международным делам Игнацио Кассис заявил что страна готова принять у себя возможные переговоры Москвы и Киева. Об этом сообщает РИА "Новости".

"Это маленькая страна с сильной приверженностью свободе. Она готова играть посредническую роль за кулисами или принять у себя переговоры", - сказал он, напомнив, что республика сочетает в себе нейтралитет и гуманитарные традиции.

Касис выступал на митинге в Берне, посвященном ситуации на Украине. Ранее глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский назвал темы, по которым Москва и Киев максимально сблизили свои позиции на переговорах. Президент Украины Владимир Зеленский также заявил о прогрессе в переговорах России и Украины.

24 февраля президент России Владимир Путин принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Военное положение на Украине введено до 26 марта. "Газета.Ru" ведет хронику событий.