Лукашенко заявил о последнем шансе для Украины

Сейчас единственный момент, чтобы Украина могла достойно выйти из создавшегося положения. Если он будет утрачен, его сложно будет вернуть. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью японскому телеканалу TBS, сообщает Telegram-канале «Пул Первого».

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Украине, по его словам, необходимо цепляться за этот момент. Это будет выгодно и для нее, и для России, и для Белоруссии.

«Главное — мы сохраним тысячи жизней, если мы пойдем сейчас на подписание договора», — подчеркнул Лукашенко.

Ранее президент Белоруссии заявил, что западные страны толкали Украину на конфликт с Россией. Глава государства отметил, что перед началом конфликта он делал все, чтобы был мир.

«Я был готов даже закрыть границу между Донбассом и Россией. Знаете, 400 километров — я готов был закрыть эту границу своими пограничниками и другую помощь оказать Украине», — уточнил Лукашенко.