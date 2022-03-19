В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 103.95EUR 114.40
Войти в почту
18 минут назад

Лукашенко заявил о последнем шансе для Украины

Lenta.ruLenta.ru

Сейчас единственный момент, чтобы Украина могла достойно выйти из создавшегося положения. Если он будет утрачен, его сложно будет вернуть. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью японскому телеканалу TBS, сообщает Telegram-канале «Пул Первого».

Лукашенко заявил о последнем шансе для Украины
Фото: ТАССТАСС

Украине, по его словам, необходимо цепляться за этот момент. Это будет выгодно и для нее, и для России, и для Белоруссии.

«Главное — мы сохраним тысячи жизней, если мы пойдем сейчас на подписание договора», — подчеркнул Лукашенко.

Ранее президент Белоруссии заявил, что западные страны толкали Украину на конфликт с Россией. Глава государства отметил, что перед началом конфликта он делал все, чтобы был мир.

«Я был готов даже закрыть границу между Донбассом и Россией. Знаете, 400 километров — я готов был закрыть эту границу своими пограничниками и другую помощь оказать Украине», — уточнил Лукашенко.

17 марта он назвал условие прекращения огня на Украине. По его утверждению, это будет возможно после того, как вырабатываемый в ходе переговоров Москвы и Киева договор будет парафирован (предварительно подписан инициалами лиц, участвовавших в выработке документа).

В мире,Александр Лукашенко,
28
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители