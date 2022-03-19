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16 минут назад

В Китае впервые за год зафиксировали смерти от коронавируса

Майк Габриелян

В Китае началась новая вспышка заболеваемости COVID-19. За прошедшие сутки зафиксированы две смерти - это первые летальные случаи с коронавирусом в стране с 25 января 2021 года.

В Китае впервые за год зафиксировали смерти от коронавируса
Фото: ReutersReuters

Медики говорят, что болезнь активно распространяется по стране. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.

Накануне, 18 марта, в Китае выявили 2228 новых случаев COVID-19. Только 71 случай был «ввозным». Такие высокие показатели в стране, где придерживаются политики «нулевой терпимости» к вирусу, фиксируют больше недели. До этого подобное наблюдалось только в самом начале 2020 года, когда заболевание распространялось преимущественно в КНР.

Большинство локальных случаев выявили в провинции Цзилинь на северо-востоке Китая. Там за минувшие сутки зарегистрировали 1674 заражения.

Ранее китайские ученые рассказали, откуда пошел коронавирус нового типа.

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