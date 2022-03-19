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26 минут назад

С барана состригли 44 килограмма шерсти. Видео

Александр Кузьмин

С потерявшегося барана, которого нашли в горах в австралийском штате Виктория, состригли 44 килограмма шерсти. Видео стрижки барана опубликовано на странице приюта для животных Edgar’s Mission в Facebook.

Владелица приюта Пэм Эхерн получила сообщение о животном, которого нашел турист рядом с горой Александр. Баран, которого в честь места его находки назвали Алекс, предположительно, сбежал с фермы, когда был ягненком, и несколько лет блуждал по горам. За последние шесть лет его ни разу не стригли. Возможно, он исчез еще до первой стрижки. В общей сложности он отрастил около 44 килограммов шерсти.

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