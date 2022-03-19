Сотрудники благотворительной организации Sheldrick Trust в национальном парке Цаво в Кении вытащили упавшего в колодец слоненка и получили благодарность от его матери. Видео с реакцией слонихи опубликовано в аккаунте организации в Instagram.

На записи видно, как слониха c обеспокоенным видом ходит вокруг колодца, куда упал слоненок. Как правило, в подобных ситуациях слонихи могут самостоятельно вызволить своих детенышей, заручившись помощью других членов стада. Однако в этом случае удача покинула слониху.