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37 минут назад

Экс-президент Чехии категорически отказался возвращать медаль РФ

Илья Родин

Экс-президент Чехии Вацлав Клаус в интервью газете «Лидове новины» заявил, что категорически отказывается возвращать врученную ему в 2007 году российскую медаль Александра Пушкина. Кроме того, он осудил русофобию. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я считаю ребячеством демонстративно возвращать кому-то эту медаль. Это то, до чего я бы не опустился. Чтобы пойти на это, меня следовало бы повести на эшафот», - сказал Клаус.

Также он рассказал, что не приемлет распространившиеся в последнее время в Европе русофобию и отрицание русской культуры.

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«Отвергаю огульное отрицание русской культуры и тому подобные вещи», - отметил видный чешский политик.

В свою очередь, ТАСС пишет, что Вацлав Клаус стал первым гражданином Чехии, награжденным медалью Пушкина. Он получил ее «за заслуги в деле сближения народов и сохранения их культурного наследия».

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