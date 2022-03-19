Экс-президент Чехии категорически отказался возвращать медаль РФ

Экс-президент Чехии Вацлав Клаус в интервью газете «Лидове новины» заявил, что категорически отказывается возвращать врученную ему в 2007 году российскую медаль Александра Пушкина. Кроме того, он осудил русофобию. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Я считаю ребячеством демонстративно возвращать кому-то эту медаль. Это то, до чего я бы не опустился. Чтобы пойти на это, меня следовало бы повести на эшафот», - сказал Клаус.
Также он рассказал, что не приемлет распространившиеся в последнее время в Европе русофобию и отрицание русской культуры.
«Отвергаю огульное отрицание русской культуры и тому подобные вещи», - отметил видный чешский политик.
В свою очередь, ТАСС пишет, что Вацлав Клаус стал первым гражданином Чехии, награжденным медалью Пушкина. Он получил ее «за заслуги в деле сближения народов и сохранения их культурного наследия».