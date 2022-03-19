Зеленский: настало время восстанавливать целостность Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что настало время для встреч, переговоров и восстановления «территориальной целостности» страны. Об этом пишет РИА «Новости».

«Пришло время встречаться. Время говорить. Пришло время восстанавливать территориальную целостность и справедливость для Украины», - подчеркнул Зеленский в своем очередном видеообращении.

Отмечается, что после начала специальной военной операции российская и украинские делегации провели три раунда переговоров. После личных встреч в Белоруссии было принято решение продолжать дискуссию по важным вопросам по видеосвязи.

Глава делегации РФ помощник президента Владимир Мединский рассказал ранее, что по некоторым темам удалось найти общий язык. В частности, по вопросам о нейтральном статусе Киева и невступлении Украины в Североатлантический альянс.

Денацификация Украины по-прежнему обсуждается. Представители Незалежной категорически отрицают наличие каких-либо нацистских образований на территории страны.

По мнению Мединского, народ Донбасса должен самостоятельно принять решение об управлении на своих территориях, это не является темой на переговорах.