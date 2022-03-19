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1 час назад

Меган Маркл и принца Гарри высмеяли за «помощь Украине»

Елена Прошина

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл пожертвовали деньги «для поддержки Украины», пишет Daily Mail.

Меган Маркл и принца Гарри высмеяли за «помощь Украине»
Фото: ReutersReuters

При этом читатели издания раскритиковали их деятельность. Пара передала средства нескольким благотворительным организациям. При этом сумма пожертвований неизвестна.

Пользователи Twitter и читатели Daily Mail высказали сомнения в эффективности и искренности действий Гарри и Маркл. Некоторых возмутило, что супруги решили выставить свои действия напоказ, при том, что сами ранее заявляли, что хотели бы избежать публичности их частной жизни.

«Только не говорите мне, что они на самом деле заботятся о ком-то еще, кроме себя», — написал читатель Total metalhead.

Другой пользователь соцсети Caution назвал действия Гарри и Маркл шуткой, с иронией добавив, что Россия «испугается» их помощи Украине.

С сомнением о пожертвованиях высказался SAG, по словам которого, российские военные «немедленно отправятся обратно в казармы» из-за поддержки парой Украины.

«Это все входит в их просьбу оставить их в покое», — добавил Aliundy.

«Что они пожертвовали, чашку кофе из Starbucks?» — задался вопросом dogfancy.

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