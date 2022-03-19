Япония захотела усилить защиту АЭС американскими ЗРК Patriot

Власти Японии в рамках нового плана по укреплению безопасности атомных электростанций (АЭС) рассматривают вариант развертывания рядом с ними американских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot PAC-3, находящихся на вооружении Сил самообороны страны. Об этом сообщила газета Nikkei со ссылкой на источники.

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По их сведениям, такие меры планируется включить в стратегию национальной безопасности. Поводом для этого послужила ситуация вокруг атомных объектов на Украине, которая вызывает серьезное беспокойство у японского правительства.