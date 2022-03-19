В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 103.95EUR 114.40
Войти в почту
12 минут назад

Япония хочет усилить защиту АЭС за счет размещения американских ЗРК Patriot

ТАССТАССиещё 1

Власти Японии в рамках нового плана по укреплению безопасности атомных электростанций (АЭС) рассматривают вариант развертывания рядом с ними американских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot PAC-3, находящихся на вооружении Сил самообороны страны. Об этом сообщила газета Nikkei со ссылкой на источники.

Япония захотела усилить защиту АЭС американскими ЗРК Patriot
Фото: ReutersReuters

По их сведениям, такие меры планируется включить в стратегию национальной безопасности. Поводом для этого послужила ситуация вокруг атомных объектов на Украине, которая вызывает серьезное беспокойство у японского правительства.

Обеспечение безопасности АЭС в Японии включает в себя в первую очередь комплекс мер по защите против террористических актов и стихийных бедствий — таких, как землетрясения и цунами. Однако стратегия не регламентирует реагирование на атаку вооруженных сил другой страны на атомные электростанции в случае конфликта.

В мире,Армия,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители