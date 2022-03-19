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1 час назад

Пентагон призвал Китай отказаться от поддержки России

Lenta.ruLenta.ruиещё 1

Глава Пентагона Ллойд Остин в интервью телеканалу CNN призвал Китай отказаться от поддержки спецоперации России на Украине и выразил надежду, что этого не произойдет. Его слова приводит РИА Новости.

Пентагон призвал Китай отказаться от поддержки России
Фото: ReutersReuters

«Не хочу спекулировать или вдаваться в гипотетические рассуждения. Я надеюсь, что Китай не будет поддерживать», — указал руководитель американского оборонного ведомства.

По словам Остина, США ясно дали понять, что для Китая поддержка России будет «плохим выбором».

Ранее высокопоставленный чиновник Белого дома заявил, что президент США Джо Байден ясно дал понять председателю КНР Си Цзиньпину, что в случае поддержки России для Пекина наступят последствия. Пресс-секретарь американской администрации Джен Псаки не исключила введения санкций в случае подобных шагов со стороны Китая.

В мире,Ллойд Остин,Джозеф Байден,Цзиньпин Си,Пентагон,
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