Пентагон призвал Китай отказаться от поддержки России

Глава Пентагона Ллойд Остин в интервью телеканалу CNN призвал Китай отказаться от поддержки спецоперации России на Украине и выразил надежду, что этого не произойдет. Его слова приводит РИА Новости.

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«Не хочу спекулировать или вдаваться в гипотетические рассуждения. Я надеюсь, что Китай не будет поддерживать», — указал руководитель американского оборонного ведомства.

По словам Остина, США ясно дали понять, что для Китая поддержка России будет «плохим выбором».