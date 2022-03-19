Практически бесплатно: В Сербии сделали заявление о российском газе

«Та цена, которая у нас есть за 6 млн куб. м ежедневно, — это минимальная цена. Как будто бесплатно получаем, $270 за 1 тыс. куб. м - это практически бесплатно, имея в виду, что сегодняшняя цена на бирже - $1 160», — сообщил глава государства.