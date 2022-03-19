Практически бесплатно: В Сербии сделали заявление о российском газе

Сербия получает российский газ практически бесплатно, сообщает ТАСС со ссылкой на президента Сербии Александара Вучича.
«Та цена, которая у нас есть за 6 млн куб. м ежедневно, — это минимальная цена. Как будто бесплатно получаем, $270 за 1 тыс. куб. м - это практически бесплатно, имея в виду, что сегодняшняя цена на бирже - $1 160», — сообщил глава государства.
Сербия потратила бы €6 млрд на закупку газа по биржевым ценам при бюджете страны €14 млрд. По словам президента, такие закупки потребовали бы огромных средств.
«Мы бы этого не выдержали. Это никто не может выдержать», — сказал сербский лидер. В то же время президент напомнил, что объемы сверх 6 млн куб. м страна оплачивает по биржевым ценам.
Ранее генеральный директор компании «Сербиягаз» Душан Баятович заявил, что Сербия рассчитывает на цену от $600 до $850 за 1 тыс. куб. м газа по новому долгосрочному соглашению с Россией, которое рассчитано на 10 лет.
Цена будет «состоять из нефтяной формулы и рыночной стоимости», а также предусматривать гибкость поставок, поскольку зимой Сербия потребляет в 3-4 раза больше газа, отметил глава компании.