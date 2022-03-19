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20 минут назад

Зеленский заявил, что настало время «восстанавливать целостность» Украины

Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя переговоры с Россией, сказал, что наступило время встречаться и восстанавливать территориальную целостность страны.

Зеленский: настало время «восстанавливать целостность» Украины
Фото: ReutersReuters

— Пришло время встречаться. Время говорить. Пришло время восстанавливать территориальную целостность и справедливость для Украины, — сказал он в субботу, 19 марта, в видеообращении, передает РИА Новости.

18 марта российский делегат, помощник президента Владимир Мединский заявил, что Россия и Украина находятся «на полпути» в вопросе демилитаризации последней. Стороны, подчеркнул он, максимально сблизили позиции по вопросам нейтрального статуса и невступления Украины в НАТО.

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24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

7 марта официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия объявила Украине о готовности прекратить операцию в любой момент при выполнении ряда условий. ВСУ, подчеркнул он, следует прекратить боевые действия. Среди требований чиновник также назвал поправки к Конституции Украины, отказ от претензий на вступление в «какие-либо» блоки, а также признание ЛДНР и Крыма.

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