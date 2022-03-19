GT: США пытаются провернуть «злой трюк» с РФ и Китаем

«Основной причиной гнева России и военной операции на Украине стало расширение НАТО на восток. Именно США должны потушить пожар, который они разожгли на Украине. Возмутительно, что Вашингтон требует от Пекина сделать это ценой российско-китайских отношений. Это неразумно и коварно», — пишет Global Times.