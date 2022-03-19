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16 минут назад

GT: США пытаются провернуть "злой трюк" с Россией и Китаем

Елена Прошина

Американские власти стремятся использовать тему российской спецоперации на Украине, чтобы вбить клин между Пекином и Москвой, пишет китайское издание Global Times.

GT: США пытаются провернуть «злой трюк» с РФ и Китаем
Фото: ReutersReuters

Газета раскритиковала попытки США заставить Китай оказать давление на Россию в сложившейся ситуации. Как считает автор статьи, разрешением конфликта должен заниматься Белый дом.

«Основной причиной гнева России и военной операции на Украине стало расширение НАТО на восток. Именно США должны потушить пожар, который они разожгли на Украине. Возмутительно, что Вашингтон требует от Пекина сделать это ценой российско-китайских отношений. Это неразумно и коварно», — пишет Global Times.

Отмечается, что США и Североатлантический альянс допустили ошибку при построении системы европейской безопасности.

«Россия — это независимая крупная держава, и Китай не имеет возможности влиять на ее решение по Украине, которое Москва считает вопросом "жизни и смерти"», — следует из статьи.

Как считает автор материала, если Пекин действительно окажет давление на Москву, это подорвет отношения между двумя странами и саботирует взаимное доверие, что станет огромной стратегической потерей для обеих сторон.

«Это то, что США хотят и рады видеть. <…> Но как Пекин и Москва могут допустить, чтобы такой злой трюк удался?» — заключает издание.

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