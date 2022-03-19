Бывший президент Чехии отказался возвращать России награду

Бывший президент Чехии (2003-2013) Вацлав Клаус осудил проявления русофобии в свете событий на Украине и отказался реагировать на призывы вернуть врученную ему в 2007 году российскую государственную награду - медаль Пушкина. Свою позицию он изложил в опубликованном в субботу интервью газете "Лидове новины".

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"Отвергаю существующую сегодня дешевую русофобию, отвергаю огульное отрицание русской культуры и тому подобные вещи", - подчеркнул политик.

По его словам, отказ от российской награды стал бы инфантильным поступком, а допустить такую возможность он мог бы только под угрозой смерти. Клаус стал первым чешским гражданином, награжденным медалью Пушкина, удостоившись ее "за заслуги в деле сближения народов и сохранения их культурного наследия".