Бывший президент Чехии отказался возвращать России награду

Бывший президент Чехии (2003-2013) Вацлав Клаус осудил проявления русофобии в свете событий на Украине и отказался реагировать на призывы вернуть врученную ему в 2007 году российскую государственную награду - медаль Пушкина. Свою позицию он изложил в опубликованном в субботу интервью газете "Лидове новины".
"Отвергаю существующую сегодня дешевую русофобию, отвергаю огульное отрицание русской культуры и тому подобные вещи", - подчеркнул политик.
По его словам, отказ от российской награды стал бы инфантильным поступком, а допустить такую возможность он мог бы только под угрозой смерти. Клаус стал первым чешским гражданином, награжденным медалью Пушкина, удостоившись ее "за заслуги в деле сближения народов и сохранения их культурного наследия".
Комментируя возможные последствия ситуации на Украине для Чехии, экс-президент спрогнозировал, что расходы республики, связанные с беженцами, значительно превысят ее затраты на борьбу с пандемией коронавируса.