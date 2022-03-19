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1 час назад

В США раскрыли цель введения санкций против России

Lenta.ruLenta.ru

Госсекретарь США Энтони Блинкен в беседе с журналистами раскрыл цель введения санкций против России. Его слова приводит ТАСС.

В США раскрыли цель введения санкций против РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Блинкен объяснил, что США ввели ограничения против России, чтобы повлиять на ее поведение. Он заявил о сохранении санкций до изменения курса Москвы.

«Безусловно, нет цели сохранять все это навечно. Цель санкций — изменить поведение России», — сказал он.

Глава американского внешнеполитического ведомства добавил, что «следует быть готовым, что санкционное давление продлится определенное время». Поэтому желаемый США результат получится достичь не сразу.

В мире,Энтони Блинкен,
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