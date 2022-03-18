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1 час назад

На Украине допустили изменение Конституции по итогу переговоров с Россией

Lenta.ruLenta.ru

В Конституцию Украины могут быть внесены изменения по вопросу стремления страны к членству в НАТО, заявил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, пишет ТАСС со ссылкой на канал «Украина-24».

На Украине допустили изменение Конституции по итогу переговоров с Россией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он напомнил, что путь к евроатлантической интеграции прописан в главном документе страны, и это — «высокий уровень легитимации этого направления».

«Мы будем смотреть, к какому пути будут идти переговорщики, и тогда уже отыскивать ту модель, которая или не будет противоречить Конституции, или будет менять ее в этой части», — допустил политик принятие поправок по итогу переговоров с Россией.

Стефанчук озвучил важное для Украины направление переговоров. По его словам, результаты договоренностей должны обеспечить «безопасность функционирования государства». «Мы будем ожидать того, какая формула будет заложена в переговорном процессе, и, безусловно, будем присоединяться к ее обсуждению», — добавил он.

Ранее украинские власти показали готовность согласиться на нейтральный статус страны. Россия ведет специальную операцию на Украине с 24 февраля. Ее цель — демилитаризация и денацификация Украины.

В мире,Руслан Стефанчук,Верховная Рада,НАТО,
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