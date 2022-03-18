Силовики ЛНР задержали готовившего теракт украинского боевика

Сотрудники правоохранительных органов Луганской Народной Республики задержали украинского националиста, который готовил теракт в поселке городского типа Новопсков. Об этом Луганскому информационному центру сообщили в МВД ЛНР.
У задержанного 1966 года рождения, чье имя не разглашается в интересах следствия, при обыске был найден целый арсенал оружия: три ручные гранаты РГД-5, ручная граната РГН, ручная граната Ф-1, одноствольное нарезное ружье ТОЗ-8, три патрона калибра 12,7 мм, патрон калибра 7,62 мм, смесь из оружейного пороха для производства взрывчатки.
Он признал, что собирался подорвать автомобильную колонну, которая должна была прибыть в Новопсков. В МВД ЛНР уточнили, что задержанный поддерживал идеологию запрещенной в РФ группировки ОУН-УПА, находясь под влиянием информационной пропаганды украинского неонацизма и ненависти ко всему русскому.