Силовики ЛНР задержали готовившего теракт украинского боевика

Сотрудники правоохранительных органов Луганской Народной Республики задержали украинского националиста, который готовил теракт в поселке городского типа Новопсков. Об этом Луганскому информационному центру сообщили в МВД ЛНР.

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У задержанного 1966 года рождения, чье имя не разглашается в интересах следствия, при обыске был найден целый арсенал оружия: три ручные гранаты РГД-5, ручная граната РГН, ручная граната Ф-1, одноствольное нарезное ружье ТОЗ-8, три патрона калибра 12,7 мм, патрон калибра 7,62 мм, смесь из оружейного пороха для производства взрывчатки.