В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 103.95EUR 114.40
Войти в почту
20 минут назад

Силовики ЛНР задержали готовившего теракт украинского боевика

Российская ГазетаРоссийская Газета

Сотрудники правоохранительных органов Луганской Народной Республики задержали украинского националиста, который готовил теракт в поселке городского типа Новопсков. Об этом Луганскому информационному центру сообщили в МВД ЛНР.

Силовики ЛНР задержали готовившего теракт украинского боевика
Фото: РИА НовостиРИА Новости

У задержанного 1966 года рождения, чье имя не разглашается в интересах следствия, при обыске был найден целый арсенал оружия: три ручные гранаты РГД-5, ручная граната РГН, ручная граната Ф-1, одноствольное нарезное ружье ТОЗ-8, три патрона калибра 12,7 мм, патрон калибра 7,62 мм, смесь из оружейного пороха для производства взрывчатки.

Он признал, что собирался подорвать автомобильную колонну, которая должна была прибыть в Новопсков. В МВД ЛНР уточнили, что задержанный поддерживал идеологию запрещенной в РФ группировки ОУН-УПА, находясь под влиянием информационной пропаганды украинского неонацизма и ненависти ко всему русскому.

В мире,Происшествия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители