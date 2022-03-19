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10 минут назад

Дуров попросил Верховный суд Бразилии об отсрочке по делу блокировки Telegram

ТАССТАССиещё 4

Основатель Telegram Павел Дуров в пятницу в своем Telegram-канале принес властям Бразилии свои извинения за проблемы с коммуникацией, которые привели к запрету мессенджера в стране, и попросил суд отложить его блокировку.

Дуров попросил Бразилию отсрочить блокировку Telegram
Фото: ReutersReuters

"От имени нашей команды я приношу извинения Верховному суду Бразилии за нашу небрежность. Мы, определенно, могли бы работать лучше", - заявил Дуров. "Я прошу суд рассмотреть возможность отложить вынесение решения на несколько дней по своему усмотрению, чтобы дать нам возможность исправить ситуацию", - добавил он.

Произошедшее Дуров связал с неполадками в работе электронной почты.

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"Похоже, что у нас возникла проблема с электронной почтой, идущей между нашими корпоративными адресами telegram.org и Верховным судом Бразилии. В результате этого недопонимания суд постановил запретить Telegram за отсутствие реакции", - пояснил основатель мессенджера.

Ранее газета Folha de S.Paulo сообщила, что Верховный суд Бразилии постановил заблокировать Telegram на территории страны. В свою очередь министр юстиции Бразилии Андерсон Торрес распорядился обеспечить функционирование в стране Telegram, несмотря на вынесенное ранее постановление суда, заявив, что в результате "единоличного решения" судьи Алешандри де Мораеса о блокировке мессенджера пострадают миллионы бразильских пользователей.

В мире,Павел Дуров,
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