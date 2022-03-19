Дуров попросил Бразилию отсрочить блокировку Telegram

"От имени нашей команды я приношу извинения Верховному суду Бразилии за нашу небрежность. Мы, определенно, могли бы работать лучше", - заявил Дуров. "Я прошу суд рассмотреть возможность отложить вынесение решения на несколько дней по своему усмотрению, чтобы дать нам возможность исправить ситуацию", - добавил он.