Зеленский раскрыл число эвакуировавшихся жителей Мариуполя

По словам украинского лидера, из Мариуполя удалось вывезти более девяти тысяч человек, всего по гумкоридорам за время их работы — свыше 180 тысяч. «Сегодня на Украине работали семь гуманитарных коридоров. Шесть — в Сумской области, один — на Донетчине», — сказал он.