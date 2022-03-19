Названо число желающих эвакуироваться в РФ украинцев

Мизинцев указал на заявления Киева, который упорно утверждает, что желающих выехать в Россию среди украинских граждан нет. При этом «сбежать в Российскую Федерацию от беспредела» за сутки захотели 7 857 человек. «А всего их в нашей базе данных 2 704 096 с конкретными фамилиями и адресами из 2 093 населенных пунктов по всей территории Украины», — подчеркнул военный.