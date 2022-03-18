В Бразилии решили заблокировать Telegram

"Игнорирование бразильского законодательства и неоднократное неисполнение многочисленных судебных решений, в том числе вынесенных Верховным судом, со стороны Telegram - компании, которая работает на территории Бразилии без назначения своего представителя, - абсолютно несовместимы с действующим конституционным порядком", - приводит слова судьи издание.

В январе газета Valor Econômico сообщала о том, что работа Telegram может оказаться под запретом в Бразилии из-за опасений насчет распространения дезинформации с использованием приложения. Как отмечало издание, экс-глава Высшего избирательного суда Луис Роберту Баррозу несколько раз безуспешно пытался связаться с компанией Павла Дурова. Баррозу заявлял, что "ни один из значимых участников избирательного процесса 2022 года не может работать в Бразилии, не имея должного юридического представительства, которое бы отвечало за соблюдение национальных законов и судебных решений".