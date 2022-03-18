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47 минут назад

Верховный суд Бразилии постановил заблокировать Telegram

ТАССТАССиещё 1

Судья Верховного суда Бразилии Александр де Мораес постановил заблокировать приложение Telegram по запросу полиции. Об этом сообщила в пятницу газета Folha de S.Paulo.

В Бразилии решили заблокировать Telegram
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Игнорирование бразильского законодательства и неоднократное неисполнение многочисленных судебных решений, в том числе вынесенных Верховным судом, со стороны Telegram - компании, которая работает на территории Бразилии без назначения своего представителя, - абсолютно несовместимы с действующим конституционным порядком", - приводит слова судьи издание.

Судья обязал всех интернет-провайдеров заблокировать работу Telegram. За неисполнение решения суда им грозит штраф 100 тыс. реалов ($20 тыс.).

В январе газета Valor Econômico сообщала о том, что работа Telegram может оказаться под запретом в Бразилии из-за опасений насчет распространения дезинформации с использованием приложения. Как отмечало издание, экс-глава Высшего избирательного суда Луис Роберту Баррозу несколько раз безуспешно пытался связаться с компанией Павла Дурова. Баррозу заявлял, что "ни один из значимых участников избирательного процесса 2022 года не может работать в Бразилии, не имея должного юридического представительства, которое бы отвечало за соблюдение национальных законов и судебных решений".

Telegram в последнее время набирает популярность среди сторонников президента страны Жаира Болсонару, который успешно использовал соцсети и приложения для мгновенного обмена сообщениями в ходе предыдущей избирательной кампании 2018 года. Очередные всеобщие выборы, на которых гражданам республики предстоит выбрать президента, депутатов и треть сенаторов федерального парламента, а также губернаторов штатов, намечены на 2 октября, второй тур (при необходимости) состоится 30 октября.

В мире,Павел Дуров,
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