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24 минуты назад

США намерены перекрыть России «лазейки» по санкциям

Газета.RuГазета.Ru

США собираются работать над тем, чтобы перекрыть РФ «лазейки», с помощью которых Россия может обходить санкции западных стран, введенные против нее из-за событий на Украине. Об этом заявил высокопоставленный представитель Госдепартамента Соединенных Штатов, передает РИА «Новости».

США намерены перекрыть России «лазейки» по санкциям
Фото: ReutersReuters

«Мы привержены тому, чтобы перекрыть России все лазейки», — сказал он.

Ранее в Госдепе заявили, что американские власти надеются, что многие санкции в отношении РФ отменят в случае, если Москва прекратит специальную операцию на Украине, и суверенитет, территориальная целостность и независимость республики будут восстановлены.

США допустили отмену большей части санкций против России

До этого пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сказала, что США рассчитывают на то, что введенные против России санкции изменят планы Москвы и остановят конфликт на Украине.

24 февраля президент России Владимир Путин принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Военное положение на Украине введено до 26 марта.

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