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43 минуты назад

В Австрии возвращают обязательный масочный режим в закрытых помещениях

ТАССТАССиещё 1

Обязательный масочный режим (с масками FFP2) будет снова введен в Австрии на будущей неделе в закрытых помещениях в целях борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщил в пятницу глава Минздрава Австрии Йоханнес Раух на фоне роста заболеваемости ковидом в этой стране.

В Австрии вернут масочный режим
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, в Австрии в середине марта ежедневно стали регистрировать более 50 тыс. новых случаев инфицирования коронавирусом.

"Мы снова введем обязательный масочный режим в закрытых помещениях", - сказал министр на пресс-конференции в Вене.

По его словам, такое постановление Минздрава будет подготовлено в середине будущей недели. "Необходимо носить маску везде, где возможно, - на работе или просто в закрытых помещениях", - добавил он.

"Будет издана рекомендация ввести удаленный режим работы, где это возможно", - сообщил Раух.

С 19 февраля в Австрии начали отмену основных антиковидных ограничений. С 5 марта были отменены ограничения на посещение всех заведений без предъявления сертификатов о вакцинации или перенесенном ковиде. Масочный режим остался обязательным только в супермаркетах, аптеках, банках, отделениях почты. Мэрия Вены не стала отменять действующие ограничения. Доступ в венские кафе и другие заведения открыт только для привитых соответствующими вакцинами и для переболевших.

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