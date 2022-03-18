В Австрии вернут масочный режим

Обязательный масочный режим (с масками FFP2) будет снова введен в Австрии на будущей неделе в закрытых помещениях в целях борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщил в пятницу глава Минздрава Австрии Йоханнес Раух на фоне роста заболеваемости ковидом в этой стране.

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Так, в Австрии в середине марта ежедневно стали регистрировать более 50 тыс. новых случаев инфицирования коронавирусом.

"Мы снова введем обязательный масочный режим в закрытых помещениях", - сказал министр на пресс-конференции в Вене.

По его словам, такое постановление Минздрава будет подготовлено в середине будущей недели. "Необходимо носить маску везде, где возможно, - на работе или просто в закрытых помещениях", - добавил он.

"Будет издана рекомендация ввести удаленный режим работы, где это возможно", - сообщил Раух.