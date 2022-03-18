В Австрии вернут масочный режим

Обязательный масочный режим (с масками FFP2) будет снова введен в Австрии на будущей неделе в закрытых помещениях в целях борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщил в пятницу глава Минздрава Австрии Йоханнес Раух на фоне роста заболеваемости ковидом в этой стране.
Так, в Австрии в середине марта ежедневно стали регистрировать более 50 тыс. новых случаев инфицирования коронавирусом.
"Мы снова введем обязательный масочный режим в закрытых помещениях", - сказал министр на пресс-конференции в Вене.
По его словам, такое постановление Минздрава будет подготовлено в середине будущей недели. "Необходимо носить маску везде, где возможно, - на работе или просто в закрытых помещениях", - добавил он.
"Будет издана рекомендация ввести удаленный режим работы, где это возможно", - сообщил Раух.
С 19 февраля в Австрии начали отмену основных антиковидных ограничений. С 5 марта были отменены ограничения на посещение всех заведений без предъявления сертификатов о вакцинации или перенесенном ковиде. Масочный режим остался обязательным только в супермаркетах, аптеках, банках, отделениях почты. Мэрия Вены не стала отменять действующие ограничения. Доступ в венские кафе и другие заведения открыт только для привитых соответствующими вакцинами и для переболевших.