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53 минуты назад

США запретили обслуживать 100 летавших в Россию самолетов

Елена Прошина

Минторг США запретил совершать рейсы 100 самолетам, которые после введения новых ограничений летали в Россию, американские власти обвиняют их в нарушении мер по экспортному контролю. Об этом сообщает «РБК».

США запретили обслуживать 100 летавших в Россию самолетов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным издания, в список вошел Gulfstream G560, который использует бизнесмен Роман Абрамович. Остальные 99 воздушных судов — «Боинги», которые эксплуатируют российские авиакомпании. 33 самолета из списка используются «Аэрофлотом», другие принадлежат Utair, Nordwind, Azur Air, AirBridge Cargo и «Авиастар-ТУ».

«Запрещая этим самолетам получать любые услуги, в том числе за рубежом, мы фактически запрещаем международные рейсы из России на этих самолетах», — говорится в заявлении Минторга США.

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В ведомстве отметили, что заправка, техобслуживание, ремонт таких самолетов, продажа запасных деталей нарушает экспортные нормы — нарушителям грозят «значительные тюремные сроки, штрафы, утеря прав на экспортную деятельность и другие ограничения».

По словам главы Минторга Джина Раймондо, публикация списка должна дать понять, что США не позволят «российским и белорусским перевозчикам и олигархам безнаказанно летать, нарушая американские законы».

В мире,Роман Абрамович,Ютэйр,Аэрофлот,
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