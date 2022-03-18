Меган Маркл запустит серию подкастов на Spotify этим летом. Об этом сообщает радио КП.

Фото: AP Photo/Stefan Jeremiah, File AP Photo/Stefan Jeremiah, File

Представители продюсерской компании герцогов Сассекских Archewell Audio пока не разглашают подробностей. Они также заверили, что расскажут обо всем в ближайшее время.

Меган Маркл и ее муж принц Гарри объявили о сотрудничестве с сервисом в 2020 году. Однако с тех пор был выпущен лишь один совместный подкаст.