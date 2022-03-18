ООН оценила состояние поставок продовольствия на Украину

Цепочки поставок продовольствия на Украину «разваливаются». С такой оценкой гуманитарной ситуации в стране выступил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик , передает РИА Новости .

Ранее комиссар ЕС по сельскому хозяйству Януш Войцеховский заявил, что на фоне блокирования поставок продовольствия с Украины Евросоюз сталкивается со значительными проблемами и готовит меры по обеспечению продовольственной безопасности. Еврокомиссар добавил, что в настоящее время необходимо добиться обеспечения необходимых поставок в Европу.