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46 минут назад

ООН оценила состояние поставок продовольствия на Украину

Lenta.ruLenta.ru

Цепочки поставок продовольствия на Украину «разваливаются». С такой оценкой гуманитарной ситуации в стране выступил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, передает РИА Новости.

ООН оценила состояние поставок продовольствия на Украину
Фото: ReutersReuters

В своей речи Дюжаррик представил данные Всемирной продовольственной программы (ВПП).

«Грузовики и поезда уничтожаются, аэропорты подвергаются бомбардировкам (...) множество мостов разрушены, супермаркеты пусты», — заявил представитель генсека ООН.

Ранее комиссар ЕС по сельскому хозяйству Януш Войцеховский заявил, что на фоне блокирования поставок продовольствия с Украины Евросоюз сталкивается со значительными проблемами и готовит меры по обеспечению продовольственной безопасности. Еврокомиссар добавил, что в настоящее время необходимо добиться обеспечения необходимых поставок в Европу.

В мире,Стефан Дюжаррик,ООН,ЕС,
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