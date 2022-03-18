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1 час назад

Макрон обеспокоился ситуацией в Мариуполе

Газета.RuГазета.Ru

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора с российским президентом Владимиром Путиным выразил крайнюю обеспокоенность ситуацией в Мариуполе, сообщает ТАСС.

Макрон обеспокоился ситуацией в Мариуполе
Фото: ReutersReuters

Как отметили в Елисейском дворце, Макрон вновь потребовал «немедленно прекратить огонь» на Украине.

В свою очередь в Кремле сообщили, что Владимир Путин, обсуждая с Макроном, ситуацию на Украине, подчеркнул, что российские Вооруженные силы делают все возможное для сохранения жизни мирных граждан, организуя гуманитарные коридоры для эвакуации жителей. Он обратил внимание французского коллеги на многочисленные военные преступления, совершаемые украинскими силовиками и националистами ежедневно, в частности он указал на массированные ракетные и артиллерийские обстрелы городов Донбасса, подчеркнули в Кремле.

Ранее в этот день РИА «Новости» сообщило о переходе Мариупольского аэропорта под контроль сил ДНР. 7 марта замкомандира батальона «Восток» ДНР Александр Семенов сообщал, что Мариуполь был взят в окружение и началась зачистка отдельных его районов. В городе базируется националистический батальон «Азов», против некоторых членов которого в России возбуждены уголовные дела, уточняло информагентство.

24 февраля президент России Владимир Путин принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Военное положение на Украине введено до 26 марта.

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