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16 минут назад

На Сардинии арестовали недвижимость российского предпринимателя Мордашова

ТАССТАСС

Итальянская Финансовая гвардия (силовое подразделение Минэкономики) арестовала в Ольбии на Сардинии комплекс недвижимости, который принадлежит председателю совета директоров компании "Северсталь" Алексею Мордашову, включенному ранее в санкционные списки ЕС в связи с событиями на Украине. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба итальянского правительства.

На Сардинии арестовали недвижимость российского олигарха
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В начале марта министр иностранных дел республики Луиджи Ди Майо объявил, что Италия приступила к процедуре конфискации "имущества российских олигархов".

Ранее итальянские власти арестовали яхту Андрея Мельниченко, недвижимость российского бизнесмена Алишера Усманова, телеведущего Владимира Соловьева и бывшего председателя совета директоров Альфа-банка Петра Авена, конфисковали яхты Мордашова и Геннадия Тимченко, а также виллу в Тоскане бывшего депутата Госдумы Олега Савченко.

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