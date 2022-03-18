На Сардинии арестовали недвижимость российского олигарха

Итальянская Финансовая гвардия (силовое подразделение Минэкономики) арестовала в Ольбии на Сардинии комплекс недвижимости, который принадлежит председателю совета директоров компании "Северсталь" Алексею Мордашову, включенному ранее в санкционные списки ЕС в связи с событиями на Украине. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба итальянского правительства.
В начале марта министр иностранных дел республики Луиджи Ди Майо объявил, что Италия приступила к процедуре конфискации "имущества российских олигархов".
Ранее итальянские власти арестовали яхту Андрея Мельниченко, недвижимость российского бизнесмена Алишера Усманова, телеведущего Владимира Соловьева и бывшего председателя совета директоров Альфа-банка Петра Авена, конфисковали яхты Мордашова и Геннадия Тимченко, а также виллу в Тоскане бывшего депутата Госдумы Олега Савченко.