На Сардинии арестовали недвижимость российского олигарха

Итальянская Финансовая гвардия (силовое подразделение Минэкономики) арестовала в Ольбии на Сардинии комплекс недвижимости, который принадлежит председателю совета директоров компании "Северсталь" Алексею Мордашову, включенному ранее в санкционные списки ЕС в связи с событиями на Украине. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба итальянского правительства.