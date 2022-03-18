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35 минут назад

Си Цзиньпин: отношения КНР и США не вышли из тупика

Елена Прошина

Отношения США и Китая еще не вышли из тупика, созданного при бывшем американском президенте Дональде Трампе. Помимо этого страны сталкиваются с еще большими вызовами из-за Тайваня. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин, передает «РИА Новости».

Си Цзиньпин заявил о тупике в отношениях с США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В настоящее время отношения Китая и США еще не вышли из тупика, созданного предыдущей американской администрацией, и, наоборот, сталкиваются с еще большими вызовами. В особенности опасно то, что некоторые люди в США направляют ложные сигналы силам, выступающим за независимость Тайваня», — сказал в разговоре с президентом США Джо Байденом председатель КНР.

Также Си Цзиньпин отметил, что он вместе с американским лидером согласился с мнением, что Китай и Соединенные Штаты должны уважать друг друга, мирно сосуществовать, избегать конфронтации и укреплять взаимодействие и диалог на всех уровнях и во всех областях.

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