Си Цзиньпин заявил о тупике в отношениях с США

«В настоящее время отношения Китая и США еще не вышли из тупика, созданного предыдущей американской администрацией, и, наоборот, сталкиваются с еще большими вызовами. В особенности опасно то, что некоторые люди в США направляют ложные сигналы силам, выступающим за независимость Тайваня», — сказал в разговоре с президентом США Джо Байденом председатель КНР.