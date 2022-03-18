Суд на Украине заочно арестовал Медведчука

Суд на Украине заочно арестовал главу политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований в пятницу, 18 марта.
— 18 марта судья по делу удовлетворил ходатайство следователя ГБР об избрании меры пресечения в порядке, предусмотренном частью 6 статьи 193 Уголовного процессуального кодекса Украины, то есть при отсутствии фигуранта, — говорится в сообщении.
Решение в отношении Медведчука было принято Лычаковским судом Львова, отмечает ТАСС.
7 марта генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что суд удовлетворил ходатайство об аресте российского певца Николая Баскова, подозреваемого в «пропаганде и оправдании войны». Она добавила, что своими действиями артист «пропагандировал и оправдывал войны», а также порекомендовала ему найти «адекватных и грамотных юристов».
Музыкант недавно выложил пост в Instagram, где заявил, что поддерживает решения президента России Владимира Путина, и отметил, что операция России «полностью соответствует международному праву».