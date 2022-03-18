В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 104.80EUR 115.93
Войти в почту
6 минут назад

Си Цзиньпин высказался о ситуации на Украине в беседе с Байденом

Вероника Полынина

Противостояние и конфликт на Украине не выгодны ни одному человеку. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин, передает РИА «Новости».

Си Цзиньпин высказался о ситуации на Украине в беседе с Байденом
Фото: ReutersReuters

В беседе с президентом США Джо Байденом Си Цзиньпин выразил уверенность, что самыми важными богатствами мирового сообщества являются мир и безопасность.

«Конфликты и противостояния не соответствуют ничьим интересам. Мир и безопасность – это богатства, которыми международное сообщество должно дорожить больше всего», - сказал Си.

По словам китайского лидера, межгосударственные отношения «не должны перерастать в ситуацию, когда стороны начинают применять друг против друга оружие».

Стала известна цель Байдена в разговоре с Си Цзиньпином

Си Цзиньпин также подчеркнул, что Пекин и Вашингтон должны не только развивать двусторонние отношения, но и брать на себя международную ответственность. Это нужно для поддержания глобального мира и спокойствия.

Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин провели переговоры в формате видеозвонка. Перед началом разговора Белый дом заявил, что переговоры будут сосредоточены на украинском вопросе. США намеревались донести до Пекина свою обеспокоенность тем, что Китай может оказать помощь России на фоне российской военной операции на Украине.

В мире,Джозеф Байден,Цзиньпин Си,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители