Си Цзиньпин высказался о ситуации на Украине в беседе с Байденом

Противостояние и конфликт на Украине не выгодны ни одному человеку. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин, передает РИА «Новости».
В беседе с президентом США Джо Байденом Си Цзиньпин выразил уверенность, что самыми важными богатствами мирового сообщества являются мир и безопасность.
«Конфликты и противостояния не соответствуют ничьим интересам. Мир и безопасность – это богатства, которыми международное сообщество должно дорожить больше всего», - сказал Си.
По словам китайского лидера, межгосударственные отношения «не должны перерастать в ситуацию, когда стороны начинают применять друг против друга оружие».
Си Цзиньпин также подчеркнул, что Пекин и Вашингтон должны не только развивать двусторонние отношения, но и брать на себя международную ответственность. Это нужно для поддержания глобального мира и спокойствия.
Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин провели переговоры в формате видеозвонка. Перед началом разговора Белый дом заявил, что переговоры будут сосредоточены на украинском вопросе. США намеревались донести до Пекина свою обеспокоенность тем, что Китай может оказать помощь России на фоне российской военной операции на Украине.