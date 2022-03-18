Си Цзиньпин высказался о ситуации на Украине в беседе с Байденом

Противостояние и конфликт на Украине не выгодны ни одному человеку. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин, передает РИА «Новости».

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В беседе с президентом США Джо Байденом Си Цзиньпин выразил уверенность, что самыми важными богатствами мирового сообщества являются мир и безопасность.

«Конфликты и противостояния не соответствуют ничьим интересам. Мир и безопасность – это богатства, которыми международное сообщество должно дорожить больше всего», - сказал Си.

По словам китайского лидера, межгосударственные отношения «не должны перерастать в ситуацию, когда стороны начинают применять друг против друга оружие».

Си Цзиньпин также подчеркнул, что Пекин и Вашингтон должны не только развивать двусторонние отношения, но и брать на себя международную ответственность. Это нужно для поддержания глобального мира и спокойствия.