Решение властей Франции предоставить Украине дополнительную финансовую помощь в размере трехсот миллионов евро вызвало жесткую критику со стороны читателей газеты Le Figaro. Их комментарии приводит «РИА Новости».
«На нашей стране висит долг в три тысячи миллиардов евро… Наши руководители умственно отсталые, они не знают слова "долг"», — написал пользователь с ником berser87.
По мнению Lister Hide, истинный смысл фразы о том, что правительство «разблокирует» 300 миллионов евро заключается в намерении «французских властей увеличить национальный долг, заняв столько-то миллиардов». Его поддержал пользователь с ником Loudoran, заявив, что правительство «нашло лопаты, чтобы вырыть яму еще глубже».
«Скоро нас перестанут кредитовать <…> давайте перестанем поставлять Украине оружие, а Зеленский пусть прекратит свои актерские выступления, это не кино. Необходимо остановить это противостояние», — отметил Hk97vince.
Пользователь с ником cyclamen10 уверен, что «все эти деньги растворятся в украинской коррупции». При этом SergedePennsylvanie подчеркнул, что «французы тем временем должны больше работать, чтобы иметь возможность получать пенсию».