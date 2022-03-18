Французы осудили решение властей о многомиллионной помощи для Украины

Решение властей Франции предоставить Украине дополнительную финансовую помощь в размере трехсот миллионов евро вызвало жесткую критику со стороны читателей газеты Le Figaro. Их комментарии приводит «РИА Новости».

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«На нашей стране висит долг в три тысячи миллиардов евро… Наши руководители умственно отсталые, они не знают слова "долг"», — написал пользователь с ником berser87.

По мнению Lister Hide, истинный смысл фразы о том, что правительство «разблокирует» 300 миллионов евро заключается в намерении «французских властей увеличить национальный долг, заняв столько-то миллиардов». Его поддержал пользователь с ником Loudoran, заявив, что правительство «нашло лопаты, чтобы вырыть яму еще глубже».

«Скоро нас перестанут кредитовать <…> давайте перестанем поставлять Украине оружие, а Зеленский пусть прекратит свои актерские выступления, это не кино. Необходимо остановить это противостояние», — отметил Hk97vince.