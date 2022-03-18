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30 минут назад

Аэропорт в Мариуполе полностью перешел под контроль ДНР

ТК «Звезда»ТК «Звезда»

Силы Донецкой народной республики полностью взяли под контроль Мариупольский аэропорт. До этого на его территории располагалась тюрьма, которую контролировали украинские националисты и СБУ. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Аэропорт в Мариуполе полностью перешел под контроль ДНР
Фото: ТРК "Звезда"ТРК "Звезда"

Также сообщается, что в центральной части города все еще продолжаются бои. Главные дороги были перекрыты баррикадами.

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета безопасности заявил, что неонацисты «цепляются» за Мариуполь и уничтожают все, что могут, потому что боятся ответственности за совершенные преступления. Он также упомянул и известную тюрьму-пыточную.

В мире,Василий Небензя,СБУ,ООН,
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