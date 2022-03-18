Пушилин: победа в Донбассе близка

«Наши бойцы порой идут на такие же подвиги, соотносимые с подвигами, которые совершали наши деды и прадеды. Это тоже заслуживает серьёзного уважения. И нашей молодежи, и нашему подрастающему поколению есть на кого ровняться, потому что наши подразделения делают возможной нашу победу. Уверен, она близка», — цитирует его РИА Новости.