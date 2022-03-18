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44 минуты назад

Пушилин: победа в Донбассе близка

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Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил в эфире Первого канала, что победа в Донбассе близка.

Пушилин: победа в Донбассе близка
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Наши бойцы порой идут на такие же подвиги, соотносимые с подвигами, которые совершали наши деды и прадеды. Это тоже заслуживает серьёзного уважения. И нашей молодежи, и нашему подрастающему поколению есть на кого ровняться, потому что наши подразделения делают возможной нашу победу. Уверен, она близка», — цитирует его РИА Новости.

Ранее в штабе территориальной обороны ДНР заявили, что силы Донецкой Народной Республики освободили уже 97 населённых пунктов.

Также сообщалось, что группировка войск Луганской Народной Республики провела успешные бои против украинских националистов в Северодонецке и Рубежном.

В мире,Денис Пушилин,Первый канал,
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