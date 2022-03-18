Байден и Си Цзиньпин начали телефонные переговоры

Американский президент Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин начали в пятницу свою запланированную беседу в 09:03 по времени восточного побережья США (16:03 мск). Об этом сообщил журналистам представитель Белого дома. Он уточнил, что разговор идет в формате видеозвонка.
"Беседа президента Байден по защищенной видеосвязи с президентом Китайской Народной Республики Си Цзиньпином началась в 09:03 по времени восточного побережья США", - заявил представитель американского лидера.
Ранее о начале беседы в видеоформате сообщило Центральное телевидение КНР.
Как сообщил ранее госсекретарь Энтони Блинкен, Джо Байден в ходе этой беседы предупредит Си Цзиньпина, что Пекин понесет ответственность в случае оказания поддержки Москве применительно к ситуации на Украине. Американский дипломат подчеркнул, что Китай "обязан повлиять" на президента РФ Владимира Путина.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.