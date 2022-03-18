«Хоть завтра»: МИД Украины высказался о встрече Зеленского с Путиным

«Если Путин проявит готовность к такой встрече, то буквально хоть завтра, хоть послезавтра. Президент Зеленский к этой встрече готов. Его позиция четкая, она сформулирована по всем вопросам, и Украина к этому разговору готова», - пояснил Кулеба в интервью «Украинской правде».

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Глава государства назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». При этом он особо отметил, что Россия не планирует оккупацию украинских территорий.

В начале марта Владимир Зеленский предложил президенту России сесть за стол переговоров, назвав себя при этом «соседом», а также «нормальным мужиком». Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что Владимир Путин никогда не отказывается от контактов, но переговоры с Владимиром Зеленским не должны быть «встречей ради встречи».