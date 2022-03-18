Страны НАТО собираются увеличить взносы в альянс

Расходы на оборону стран НАТО в размере 2% от ВВП, которые формируют бюджет альянса, недостаточен и может быть увеличен. Об этом шла речь на встрече министров обороны США и Словакии Ллойда Остина и Ярослава Нада, сообщает официальный сайт Пентагона.
«Мы говорили о том, что 2% ВВП [валового внутреннего продукта] в качестве расходов на оборону — это не тот уровень, который должен быть нашей целью, а является базой. Я могу подтвердить, что ряд союзников уже заявили на министерской встрече, что они планируют достичь целых 3%», — сказал Над после встречи с Остином.
По его словам, Польша и страны Балтии могут достичь расходов на оборону в размере 2,5% от своих ВВП.
При этом Над поблагодарил Остина за отправку войск США в Словакию «для обеспечения защиты этой страны».
«Усиленное присутствие войск, это значительный вклад в улучшение обороны Словакии. Возможности, которые они предоставят, — это то, чего нам не хватает здесь, в Словакии, и что значительно укрепит нашу оборону», — добавил Над.
В свою очередь, Остин заявил, что США «поддерживают готовность Словакии разместить войска НАТО в своей стране» для «укрепления обороны Европы».
«Соединенные Штаты глубоко ценят свое двустороннее сотрудничество со Словакией. Мы поддерживаем Словакию как ценного члена НАТО и будем вместе с вами защищать наши ценности и нашу общую безопасность», — подчеркнул американский министр.
Ранее Словакия ввела режим чрезвычайной ситуации из-за массового наплыва украинских беженцев. Кабмин республики пояснил, что целью введения режима является «создание условий для принятия обязательных мер по предотвращению и снижению [негативных] последствий чрезвычайного события в связи с массовым наплывом иностранцев на территорию Словакии».