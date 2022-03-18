Страны НАТО собираются увеличить взносы в альянс

«Мы говорили о том, что 2% ВВП [валового внутреннего продукта] в качестве расходов на оборону — это не тот уровень, который должен быть нашей целью, а является базой. Я могу подтвердить, что ряд союзников уже заявили на министерской встрече, что они планируют достичь целых 3%», — сказал Над после встречи с Остином.