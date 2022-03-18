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1 час назад

Молдавия попросила у ООН помощи в преодолении кризиса

Lenta.ruLenta.ruиещё 1

Президент Молдавии Майя Санду попросила у Организации объединенных наций (ООН) помощи в преодолении кризиса. Об этом она высказалась в телефонном разговоре с генсеком ООН Антониу Гутерришем, сообщает пресс-служба главы государства.

Молдавия попросила у ООН помощи в преодолении кризиса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Во время разговора Санду заявила о необходимости дополнительной помощи Молдавии со стороны международного сообщества. По ее словам, это необходимо для поддержания экономической и социальной системы республики в условиях высокого потока беженцев с Украины.

«Генеральный секретарь Гутерриш заверил, что Организация объединенных наций окажет дополнительную помощь Республике Молдова, чтобы снизить давление, под которым в настоящее время функционирует государство», — говорится в опубликованном сообщении.

16 марта МВД Молдавии сообщало, что с 24 февраля в республику въехали 309 723 гражданина Украины, спасающихся от боевых действий на территории своей страны. При этом более 207 тысяч из них покинули Молдавию и направились в другие европейские страны.

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