Молдавия попросила у ООН помощи в преодолении кризиса

Президент Молдавии Майя Санду попросила у Организации объединенных наций (ООН) помощи в преодолении кризиса. Об этом она высказалась в телефонном разговоре с генсеком ООН Антониу Гутерришем, сообщает пресс-служба главы государства.

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Во время разговора Санду заявила о необходимости дополнительной помощи Молдавии со стороны международного сообщества. По ее словам, это необходимо для поддержания экономической и социальной системы республики в условиях высокого потока беженцев с Украины.

«Генеральный секретарь Гутерриш заверил, что Организация объединенных наций окажет дополнительную помощь Республике Молдова, чтобы снизить давление, под которым в настоящее время функционирует государство», — говорится в опубликованном сообщении.